Emiliano Gallo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Zona Norte, señaló: “Julio es nuestro máximo referente, la persona que puede llevar adelante todo lo que necesita Tigre. Y así lo viene haciendo, por eso no tenemos ninguna duda de que es nuestro representante. Tenemos que dar un gran ejemplo de unidad, el país lo estaba necesitando”.

Y agregó: “Creo que voy a ser un mejor intendente del que fui, porque la experiencia y la posibilidad de escuchar a la gente me permiten tener un panorama más claro de lo que necesitan los tigrenses”.