“Estoy muy feliz y entusiasmada por este nuevo espacio donde vamos a aprender todo lo relacionado con las computadoras. No tengo más que palabras de agradecimiento”, dijo Cesarina Mamarela tras recorrer la nueva aula.

El programa, organizado en conjunto entre la Red Juvenil Activa que promueve la Secretaría de Integración Comunitaria, la Fundación Equidad y la Subsecretaría de Espacio Público, ya recolectó más de 30 toneladas de residuos electrónicos que se transformaron en más de 200 computadoras distribuidas en escuelas, organizaciones no gubernamentales y centros de jubilados.