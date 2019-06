El desgobierno que existe en José C. Paz convierte a las calles del distrito en un territorio de anarquía,...

Está ubicado sobre la avenida Maipú, y es el primer local del espacio del ex ministro de Economía...

Días atrás, el intendente Mario Ishii recibió en su despacho “ altos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos “, en la que “los diplomáticos mostraron gran interés por conocer las obras realizadas por la actual administración municipal”. ¿ Los yankees habrán recorrido un poco de José C. Paz?.

Y si una parte de José C. Paz vive tapada de caca, otra lo hace entre la basura. Desperdicios de todo tipo arrojados por carreros forman montículos en el medio de las calles del barrio Sarmiento.

“En las casitas de Saavedra Lamas hace meses que se taparon las cloacas y empezaron a explotar por las veredas de las casas con un olor que no se puede soportar”, indica una vecina en contacto con el Whatsapp de SMnoticias . Si bien el gobierno municipal dice no tener responsabilidad en la problemáticas “cuando inauguraron un colegio secundario, el intendente Mario ishii destapó todo”.

Y mientras el intendente construye facultades de dudosa calidad académica, los vecinos de José C. Paz padecen la desidia del gobierno que no le satisface las necesidades básicas de higiene y salubridad. La denuncia de Saavedra Lamas y Barrio Sarmiento.

Más barrios de José C. Paz tapados de caca y basura