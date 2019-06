En sintonía, la diputada Tedeschi aseguró: “Estamos dando una respuesta real a las necesidades que tienen las personas con discapacidad, yendo a la inclusión no solo desde los distintos gobiernos, sino que también desde las sociedades civiles y las empresas privadas. Trabajando en conjunto lo podemos lograr”.

Respecto a la presentación del stand, el ministro López Medrano aseguró que “este es un trabajo que no solo tiene que ver con la difusión de los productos, sino que también tiene que ver con la concientización que en este caso se brinda desde el Consejo Provincial de Discapacidad”. Y agregó: “Iniciativas como el turismo accesible, el trabajo de IPS y IOMA desde la cuestión de salud, forman parte de una mirada integral y esta representación concentra todas esas acciones”.