Se trata de la pavimentación de la calle Comodoro Rivadavia. Este tramo, entre las troncales José León Suárez y Ramos Mejía, era de tierra. De esta manera, se genera una mejor fluidez vehicular.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, inauguró la obra de pavimentación de la calle Comodoro Rivadavia en la localidad de Los Polvorines. El Municipio trabajó entre las calles Ramos Mejía y José León Suarez, dos cuadras que solucionan la vida de muchos vecinos que viven en la zona.

El jefe comunal comentó: “Forma parte de un paquete de pavimentos varios que están distribuidos en diferentes lugares de Los Polvorines para interconectar algunos sectores a los que aún no llegamos. En este caso son dos cuadras que conectan dos lugares preexistentes, muy transitados. Los vecinos están contentos porque después de tantos años pensaban que no iban a ver nunca el pavimento y hoy ya está realizado. Hay que seguir trabajando por lo que falta”.

A pocas cuadras del lugar también se trabaja en accesos complementarios que hacen crecer la zona. En su recorrida, el intendente conversó con los vecinos.

“Muchos me dicen ‘creíamos que no iban a hacer nada o más allá de lo difícil que está la cosa vemos que están haciendo un montón o no te voté pero hiciste’. Y yo siempre les digo que es nuestra responsabilidad generar obra pública descentralizada para dignificarlos”, aseguró Nardini.

En cuanto a aquellos vecinos a los cuales todavía no les llegó el pavimento a la puerta de sus casas, el intendente dijo: “Tengan paciencia, estamos trabajando sobre ello. Vamos tomando diferentes prioridades pero se trabaja y se trabajó en la mayoría de los barrios de Malvinas Argentinas. Hacían falta tantas cosas que tratamos de hacer accesos en todos los lugares. No nos jactamos de que está todo hecho, hay lugares en los que se sigue estancando el agua, donde todavía no tienen la accesibilidad del pavimento. Pero trabajamos también en las veredas, con la iluminación, con las cámaras, con los polideportivos. Desde la gestión municipal tratamos de generar cosas que dignifiquen a la gente para que se sientan parte de la comunidad”, finalizó el jefe comunal.