Su compañero Adrián agregó: “Estoy contento, está todo bien con los chiquitos”. Y Pablo finalizó diciendo: “Estos son gorros para nenes chiquitos. Me gustaron”.

Y agregó: “Hace mucho que preparamos en el taller el tema del tejido. Se eligieron los colores y no al azar, porque hubo todo un proyecto para la elección de las lanas apropiadas para la cabeza de los nenes chiquitos y que no piquen, así que estuvieron en todos los detalles. Ayer los embolsamos, y hoy los chicos se los entregaron con mucho entusiasmo a los niños de los jardines”.