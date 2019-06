Como parte de la charla, Mariano Lovelli expuso que “Cambiemos tiene la concepción de que los servicios son solamente para quienes puedan pagarlos. Y por eso no les importa llevar ya 3 años de aumentos indiscriminados en las tarifas”. Y agregó: “Su visión no es la de incluir sino la del sálvese quien pueda”.

Federico Achával, anfitrión de la actividad destacó que “Somos muchos los que creemos que los servicios no tienen que ser un lujo sino un derecho y que vamos a seguir pidiendo por tarifas justas”.