El encuentro contó con la disertación de referentes de diferentes sectores, que participan activamente por la igualdad e innovaron para el cambio y la inclusión.

En el marco de las actividades que organiza para toda la comunidad el Concejo Deliberante de San Isidro, se desarrolló la charla sobre el cuarto aniversario de la marcha “Ni una menos”, que conmemoró el hito sucedido el 3 de junio de 2015, que convocó a muchísimas mujeres de Argentina y fue replicado en todo el mundo.

Con la presencia del presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, Andrés Rolón, y los concejales Elvira Ares, María Eugenia Arena, Rodrigo Seguin y Hernán Marotta, comenzó un ciclo, organizado en conjunto entre el Legislativo y la Dirección de la Mujer, que ofrecerá la posibilidad de escuchar a especialistas y debatir sobre la actualidad y las problemáticas que repercuten en la comunidad sanisidrense.

“Esta charla es de vital importancia para visibilizar esta problemática, escuchar a especialistas, concientizar y brindar herramientas y acciones para poder trabajar en este tema”, expresó Rolón.

María Rosa García Minuzzi, secretaria Legal y Técnica del Municipio de San Isidro, fundadora y presidenta de Propuesta Mujer, abrió el encuentro contando su experiencia al frente de esta importante entidad. “Tengo el honor de presidir la asociación Propuesta Mujer, que desde hace 10 años se encarga de diseñar políticas de gestión, ideas superadoras, que aborden la temática de género y la violencia contra la Mujer”, destacó.

“En esa primera marcha del ‘Ni una menos’, ocurrió algo maravilloso, la sociedad se expresó de forma legítima. En aquella oportunidad se unieron personas que abrazaban genuinamente la causa y también aquellos que hasta el momento no se habían expresado, porque en 2015 moría un mujer cada 30 horas”, afirmó Minuzzi.

Por su parte, Jimena Aduriz, integrante del observatorio de víctimas de delitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, contó su opinión respecto al cambio cultural que se está desarrollando. “El proceso de visibilización que se generó a partir del ‘Ni una menos’ fue muy importante. Esa primera movilización generó un quiebre. Todos fuimos criados en una sociedad patriarcal, pero por suerte eso está cambiando”, expresó Aduriz.

En el último turno de disertación, Julia Rita Kuzis, presidente del Concejo Deliberante de San Isidro entre 2007 y 2013, narró sus experiencias como concejal y mujer en el desempeño de cargos públicos.

“La mirada de una mujer en política es distinta, estamos por encima de la discrepancias o contradicciones que embargan a los políticos. La Mujer es más abarcativa, contempla hechos y sentimientos y tenemos una mirada más amplia de las cosas”, afirmó Kuzis.

Antes de concluir el encuentro, la médica cubana Hilda Molina, ocupando una banca entre el público presente, agradeció las palabras de cada una de las oradoras.

“Estoy emocionada, dijeron lo que hay que decir, me voy con un poquito más de vida. Hacen que no me sienta tan sola”, sostuvo, visiblemente emocionada, Molina, quien reflexionó antes de culminar el encuentro: “La sociedad argentina tiene cura y es a través de la educación en valores”.

El próximo encuentro se desarrollará el martes 11 de junio, a las 18, en el recinto del Legislativo, y tratará sobre “Parto respetado”.

Se recuerda que todas las actividades culturales organizadas por el Concejo Deliberante de San Isidro son gratuitas y no se necesita retiro de entradas o reservas previas. Además, el Legislativo garantiza la igualdad de acceso al recinto.