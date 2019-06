La jornada terminó con el acto formal con el que se inauguró el primer local del espacio del ex ministro de Economía en el distrito y en el corredor norte, que tuvo como orador central a Alan Avaca.

Por último, Matías Cerdá manifestó su deseo de que el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se integre a #Consenso19 y se dé una primaria a nivel nacional. “Estamos convencidos que debemos ir juntos. Tenemos que darle volumen a este espacio y no dividir a esta alternativa al kirchnerismo y a Cambiemos”, concluyó.

Luego, Domingo Bruno mencionó que “tenemos el candidato y somos la tercera alternativa para cerrar la grietas”. “Es el hombre indicado para salir de esta crisis en la queestá sumida la Argentina, y lo ha demostrado en el 2001”, dijo, sobre el líder de #Consenso19. “No somos ni kirchneristas ni macristas, somos una tercera vía. No queremos saber nada con el populismo absurdo del kirchnerismo, ni con este gobierno que dejó a la Argentina en bancarrota”, puntualizó.

En una conferencia de prensa previa, el anfitrión, Alan Avaca, explicó que desde Vicente López trabajarán para fortalecer la precandidatura presidencia de Roberto Lavagna, y que construirán un espacio amplio que también sea competitivo en el distrito. “Estamos atravesando una profunda crisis económica y social. Somos una alternativa política por fuera de los dos extremos de la grieta. No tenemos nada que ver con el pasado corrupto ni con el presente de ajuste”, remarcó.

De la inauguración participaron, entre otros, el concejal de Morón, Domingo Bruno; su par de Escobar, Jorge ‘Acero’ Cali, precandidato a intendente de ese partido por el lavagnismo; el hombre de Gastronómicos y precandidato a intendente de Pilar, Fabián Agüero; los ex concejales de Vicente López, Fabián Gnoffo, del radicalismo, y Carlos Roberto, del Partido Socialista; y el referente de Juan Manuel Urtubey en el distrito, Matías Cerdá.

Está ubicado sobre la avenida Maipú, y es el primer local del espacio del ex ministro de Economía en el distrito y en el corredor norte. Encabezó el acto el dirigente Alan Avaca, y participaron del mismo referentes de varios distritos de la Primera Sección.