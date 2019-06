Asimismo, hizo hincapié en que no solo se trata del hecho de la inspección al cobro de Tasa de Seguridad e Higiene y que limitar el motivo de la tasa a ese fenómeno es una interpretación “malintencionada, segmentada y limitada”.

“Estamos acá no en defensa de una tasa, a nuestro modo de ver, sino de la Constitución y de la autonomía municipal. Sobre todo de la reforma de la constitución del año 1994, que deja en claro la existencia de los municipios como forma parte integral del Estado y le asigna la responsabilidad de gestionar y la autonomía financiera”, señaló el representante de Cambiemos.

El intendente de Vicente López Jorge Macri fue uno de los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires que expuso en representación de ellos de más de 40 municipios en el marco de la audiencia informativa por la posible impugnación del cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene a empresas en una causa de la ex Esso -hoy Axion- contra la Municipalidad de Quilmes.