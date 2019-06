En la Plaza San Martín, al igual que en la rotonda de Ingeniero Huergo y la ex Ruta 197, se colocará un monumento hecho de hierro, en conmemoración a los veteranos de las Islas Malvinas. Sobre los nuevos equipamientos del lugar, Leo Nardini explicó: “Los vecinos que pasen para el lado de Tigre o que vienen para Malvinas, se van a encontrar con un lugar mucho más iluminado, con juegos para los chicos, para hacer actividades recreativas y aeróbicas y eso la verdad que es muy importante”.

