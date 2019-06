El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, mantuvo un encuentro con alumnos del tercer grado de la escuela, quienes conocieron el Palacio Municipal, el Concejo Deliberante y el Centro de Operaciones. Se trata de una de las visitas guiadas que ofrece el Municipio a escuelas estatales y privadas por los edificios que son sede del gobierno.

El Municipio de San Fernando continúa organizando actividades educativas para los alumnos de escuelas públicas y privadas del distrito, para brindar un valor extra a la formación de los estudiantes. Los establecimientos municipales y el patrimonio histórico del distrito están a disposición de los colegios que deseen conocerlos y participar del ciclo de charlas informativas en la Comuna.

En el marco de la propuesta de visitas guiadas por las dependencias del Municipio, el intendente de San Fernando recibió en el Palacio Municipal a más de 40 alumnos del Colegio Santa Trinidad. Luego, fueron al Honorable Concejo Deliberante, donde los recibió el presidente, Santiago Aparicio, quien manifestó: “Querían ver a venir a conocer el Municipio, y con gusto los hemos invitado. Siempre acá vienen los colegios privados y públicos de San Fernando en un ciclo de visitas guiadas que se viene dando desde hace tres años”.

“Nos de mucha satisfacción que también nos vengan a visitar de otros distritos, y los tratamos igual que a todos los que vienen. Les explicamos todo lo referentes a los poderes ejecutivo y legislativo, y luego van a ver como se controlan las cámaras de seguridad en nuestro Centro de Monitoreo”, agregó.

La docente a cargo del curso, Silvina Zite, celebró la posibilidad de la visita: “La verdad que nos encantó, nos sorprendió y fuimos súper bien atendidos. Teníamos muchas expectativas y fueron más que cumplidas. Pudimos conocer el despacho de nuestro intendente, y conocimos el Concejo Deliberante donde nos recibió el presidente. Los chicos están chochos, participaron, levantaron la mano para preguntar y se van felices. Es para ellos el principio de la formación ciudadana y de acá se van con una gran experiencia”.

La visita guiada incluyó la Plaza Mitre, la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, el Salón Blanco del Palacio Municipal, el Honorable Concejo Deliberante y el Centro de Operaciones de San Fernando. Durante la visita a los distintos espacios y establecimientos municipales, los alumnos fueron acompañados por guías del área de Turismo, quienes los introdujeron en la historia del distrito y la importancia del patrimonio histórico.

El pequeño Bautista es uno de los alumnos que participó: “Fuimos a San Fernando, nos gustó mucho, fue divertido y me encantó. Es muy bueno y lindo”, dijo. Otro chico, Franco, comentó: “Visitamos al intendente de San Fernando, nos dieron unas lapiceras y regalos. La estoy pasando muy bien. Aprendimos en el Concejo Deliberante que para hablar hay que levantar la mano y escuchar al otro”.

Por su parte, Belén aseguró que “lo que más gustó fue conocer al intendente, y supimos cómo es su trabajo y que hace”. Y finalmente, Manuel, sostuvo: “A mí me parece que está bueno porque visitamos lugares que no podemos ir en general. Y nos pueden interesar mucho, me gustó”.