“Fueron décadas sin obras y ahora nuestro distrito retoma el camino de la transformación definitiva que se merecen los vecinos. Somos de los que pensamos que no es posible el progreso sin integración social, y el desarrollo urbano sin cuidar el entorno y el medio ambiente. Eso estamos haciendo en Barrio Lambertuchi y lo vamos a extender a otros puntos del distrito. En el año de nuestro 60 aniversario, nos regalamos como pueblo esta obra que proyecta futuro y esperanza entre miles de escobarenses”, enfatizó Sujarchuk.

“En tiempos en que Provincia y Nación paralizan la obra pública, en el partido de Escobar las máquinas siguen trabajando, día tras día, semana tras semana, para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Ampliar derechos e igualar oportunidades no es magia, es decisión política, pero fundamentalmente es administrar con honestidad y transparencia los recursos públicos para consolidar un Estado municipal presente, siempre al servicio de la gente”, explicó el intendente Ariel Sujarchuk, quien adelantó que un plan similar de red de desagües también se implementará en distintos barrios de Garín y Maquinista Savio.