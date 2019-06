Asimismo, se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red informatizada para historia clínica on line. Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, Administración, Enfermería y el Salón de Usos Múltiples.

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc.