“Estoy muy contento por lo que he logrado hasta aquí. Ojalá que tenga la posibilidad de hacer una buena competencia. Agradezco la charla y el apoyo que me dio el intendente Julio Zamora”, señaló David Gabriel Báez, quien además integra el programa Dakar 2020 con la meta de poder ser parte de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud.

This site is protected by wp-copyrightpro.com