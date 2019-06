En el edificio funcionó hasta 1936 el asilo Instituto Estela Matilde Otamendi para jóvenes y niñas. A mediados de 2012, fue cedido a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires mediante un convenio con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, anterior poseedor del predio. El Consejo Superior de la Universidad anunció en su expediente 8769/2012 que el edificio histórico sería sede de una Escuela Secundaria Técnica que no fue concretada. En consecuencia, el sitio continuó en estado de abandono.

