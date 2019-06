“San Isidro es el primer lugar donde se generaron este tipo de charlas y es una alegría muy grande que se siga realizando. Es una oportunidad que tienen los jóvenes de los últimos años de la secundaria de ponerse en el lugar de otros para no caer en la discriminación y para saber que todos merecen una segunda oportunidad”, expresó Arturo Flier, secretario de Integración Comunitaria local.

This site is protected by wp-copyrightpro.com