El intendente, de manera “apresurada e irresponsable”, aseveró en su cuenta de twitter que el COM colaboró en dirigir la persecución “que detuvo a una banda que había robado un súper en Martín Coronado”.

Por último, la iniciativa solicita que se autorice el ingreso de todos los concejales al Centro de Operaciones (COM) del distrito, para verificar el funcionamiento del sistema de monitoreo, el control que realizan las cámaras de seguridad instaladas en el distrito y su alcance preventivo.