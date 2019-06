FInalmente, el Concejo Deliberante que no puede concluir una sesión sin tocar temas religiosos, declaró de interés el busto que se colocó en la Plaza de las Carretas en homenaje al Cura Brochero, hace poco declarado santo.

Mediante esta iniciativa, se pintarán de rojo los bancos de algunas plazas del distrito con la consigna de No a la Violencia de Género. En el lugar no habrá referencias políticas de ningún tipo.

Posteriormente, sobre tablas, el Legislativo le brindó un homenaje a la Selección Argentina de Futsal con Síndrome de Down, la cual se consagró subcampeona del mundo en Brasil y que cuenta en sus filas con Alejandro Piedrabuena y Lucas Unhold, vecinos del distrito.

