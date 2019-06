Integraron la comitiva, además, Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y vicepresidente del Partido Justicialista nacional; Santiago Maggiotti, intendente de Navarro; Francisco Echarren, intendente de Castelli; Marcos Cleri, diputado nacional; Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires; Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillitas; Hugo Moyano, abogado de la Federación Nacional de Camioneros; Gustavo Soos, senador de la provincia de Buenos Aires; y Francisco Cafiero, en representación del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires.

En materia regional se sostuvo la defensa de la solución pacífica de controversias, y del principio de no injerencia y no intervención. También se planteó la importancia de fortalecer la democracia, la independencia del poder judicial, la plena vigencia de los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional.

La misma explicó que de la crisis y del endeudamiento de la Argentina, se sale con crecimiento y no con ajuste, y afirmó que un gobierno peronista, apuntará a una política de crecimiento con generación de empleo y distribución de la riqueza que mejore la vida de los argentinos.