El jefe comunal dijo: “Vecinos que viven acá hace 20, 30 y hasta 40 años, me decían que cuando compraron sus casas les dijeron que estaba asfaltado, y la realidad es que no lo estaba. Con la planificación, el esfuerzo, las ganas, y más allá cualquier dificultad, poder hacerlo realidad es muy importante. Con esta obra se revalorizan sus viviendas y el esfuerzo de toda la vida se ve acompañado con el avance”.

