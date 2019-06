Un histórico de Tigre, “el Chino” Luna, expresó: “Muy feliz como estamos todos los que pertenecemos a esta familia de ‘Matadores’, tanta gente de zona norte disfrutando estos momentos muy merecidos y esperados por muchos. Esperemos que todos tengamos la misma felicidad que siento yo. En lo personal, hace 15 años que ando por acá con muchos años de buscar esta coronación, el club no ha parado de mejorar y es un ejemplo para el fútbol argentino. Este campeonato tiene que ser el primero de muchos más”.

Federico González, que convirtió uno de los dos goles que lograron la Copa Superliga, dijo: “Es un momento único, como vengo repitiendo, no todos los días se sale campeón, es para disfrutarlo al máximo. Todos los equipos que nos tocaron fueron difíciles arrancando por Colón, Unión, Racing y Boca ni hablar, así que más allá de los rivales, siempre jugamos de la misma forma y demostramos un gran juego. Nos sentimos justos ganadores”.