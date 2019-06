Matías Sebastián Zurita tenía 20 años y el jueves por la tarde llegó a su casa, merendó con su familia y a las 16:40 recibió un llamado. Tras agarrar su mochila salió y se dirigió hacia las torres ubicadas en la calle Charlone y Pasaje Indios, en San Miguel Centro. Cerca de las 19 su cuerpo cayó desde la terraza de uno de los edificios y falleció. Su familia pide testigos que puedan aportar información sobre el hecho ya que no hay ningún indicio que haga pensar que se haya querido suicidar.

SMnoticias conversó con Carolina, la mamá de Sebastían, quien comentó que en la Fiscalía le dijeron que no se había anunciado el llamado previo que recibió su hijo. “Ese dato lo aporté yo porque en la comisaría no habían tomado la denuncia”, dijo.

“Mi hija estaba al lado de él cuando recibió la llamada donde Sebastián dijo ‘esperame ahí que voy para allá'”, relató Carolina. Posteriormente a eso, Sebastián salió de su domicilio y llegó al complejo donde “ingresó solo por la parte de atrás hablando por teléfono”.

“Supuestamente vino a ver a la novia, pero no sabemos porque ella no vive acá, sino la amiga. Estamos buscando testigos”, aclaró. “En la comisaría no me quisieron tomar la denuncia, dijeron que no era necesario”, agregó.

“Ya me llegaron datos de que él no estaba solo en la terraza, lo escucharon discutir”, manifestó. El acceso al lugar de donde cayó Sebastián cierra a las 17 y él ingresó pasada esa hora, lo que hace pensar que alguien del edificio tuvo que haberle abierto.

La familia del chico solicita a quien pueda haber visto algo que preste declaración, ya que luego del incidente salieron del predio varios chicos que “murmuraban” sobre lo ocurrido.

“Él no tenía una conducta depresiva ni nada, sólo tenía problemas con la novia, que lo peleaba porque era una persona muy agresiva”, relató Carolina.

La mayor sospecha de la madre recae sobre la novia de Sebastián, debido a que luego de lo ocurrido tuvo un accidente en su casa que provocó el estallido de su celular, el cual supuestamente contenía un mensaje de despedida.