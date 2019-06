El intendente de Vicente López, Jorge Macri, estuvo allí y expresó su alegría por el hecho de que ahora la comunidad pueda disfrutar de un nuevo acceso al Paseo de la Costa. “Con estos avances, vamos a mejorar el ingreso del lugar y aumentar la capacidad del estacionamiento, y también generamos veredas, un sendero peatonal y bicisendas. Me llena de orgullo que sigamos haciendo obras que transforman la historia de Vicente López”, sentenció.

