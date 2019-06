El Municipio de San Fernando acompaña a tras año a la reconocida organización no gubernamental con alimentos, talleres, apoyo docente y en la logística para llevar adelante la tradicional Colecta Anual. El intendente Luis Andreotti recibió a las autoridades de Cáritas Aránzazu y el párraco Jorge Luis Lagazio en el Salón Blanco del Palacio Municipal y resaltó su labor benéfica y su compromiso a lo largo de los años.

This site is protected by wp-copyrightpro.com