Si una mujer embarazada tiene sífilis, VIH o Hepatitis B, todas ellas identificadas como ITS, las infecciones pueden pasar al bebé en el parto, durante el embarazo o mientras se amamanta. Por eso, si se cree estar embarazada o se piensa en tener un hijo, es importante que tanto el hombre como la mujer se realicen el test de sífilis, el de VIH y aplicarse la vacuna de la Hepatitis B para evitar transmitirle las enfermedades al bebé.

“Es importante que se sepa que hay un plan de reducción de sífilis, como la entrega de preservativos en todos los centros de salud, dependencias municipales y el centro universitario. Esto implica llegar a la gente con una propuesta de prevención antes de llegar a los estudios; y adelantarse a esta y otras infecciones para trabajar en la prevención entre todos”, señaló el coordinador Programa VIH/SIDA, ITS y Hepatitis Virales, Sebastián Vázquez Montoto.

La sífilis es una infección de transmisión sexual. Puede tener síntomas como lastimaduras o úlceras en la boca, el ano, la vagina o el pene. Muchas veces estas lesiones no son dolorosas, pero se pueden advertir a simple vista. A veces pueden desaparecer a los pocos días, pero eso no significa que uno se haya curado. Se destaca a través de un análisis de disponible en todos los centro de salud, Hospital de Diagnóstico Inmediato y Hospital Materno Infantil de Tigre.