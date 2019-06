Y para cerrar, ante la pregunta sobre si Somos San Martín va a participar de una eventual interna, respondió: “Entendemos que hay cuestiones primarias y secundarias. Hoy, la voluntad de los dirigentes que componen el espacio, que son de variada filiación política, es derrotar a Cambiemos y lograr la unidad. Si no se logra, apostaremos a las PASO, y si nos toca, participaremos de ellas”.

“Podemos tener contradicciones con otras agrupaciones, pero todos son importantes a la hora de enfrentar este gobierno” sentenció el hombre del Movimiento de Restauración Peronista, agrupación con presencia en todo el conurbano, y opinó que “hay grandes cuadros dentro del esquema que vienen construyendo el concejal Hernán Letcher y el diputado provincial Lauro Grande”. “Tenemos que tener la altura para incluir a todos los sectores de San Martín. Es un momento de quiebre para el país, la Provincia y para San Martín, por eso tenemos que hacer todo lo posible para lograr, con o sin PASO, que Cambiemos no gane en San Martín, y que podamos recuperar la Provincia y la Nación”, declaró.

Para él, el intendente Gabriel Katopodis “tiene que conducir el proceso de unidad en San Martín, y si no se da, están dadas las condiciones para una PASO, algo que planteó en su momento Cristina Kirchner a nivel nacional”. “Tenemos que ser respetuosos y tener paciencia, y recordar siempre que los adversarios no están dentro de nuestro espacio, están afuera, y son las política neoliberales de Cambiemos”, reiteró.

Estigarribia sostuvo también que el candidato a gobernador, Axel Kicillof, “es un emergente generacional de lo que fue el proceso” de los gobiernos kirchneristas. “Su candidatura es un proceso natural. Es un dirigente con muchas condiciones y aptitudes para gobernar la Provincia”, remarcó. “Estamos muy contentos por esta decisión que demuestra un gran nivel de madurez, y tenemos muchas ganas de ampliar y fortalecer el frente. No solo hay que ganar la elección, sino gobernar en un contexto que sin dudas será muy difícil”, añadió.

Luego, consultado por el anuncio de la candidatura presidencial de Alberto Fernandez, quien llevará como candidata a vicepresidente a Cristina Kirchner, mencionó que la decisión que toma la senadora nacional “es de absoluta generosidad y amplitud”. “Eligió a un dirigente que ha sido crítico y no ha sido obsecuente”, entendió, y planteó que el ex jefe de Gabinete “ha tenido matices y siempre marco las diferencias desde la lealtad de una honestidad intelectual”.

“Estamos con mucha esperanza de participar de las elecciones de octubre con Somos San Martín, siendo parte de un gran frente nacional y popular para derrotar a Cambiemos”, comenzó indicando el ex concejal. “Nuestro espacio viene trabajando con una agenda fuerte en lo social, deportivo y cultural. Apuntamos a estar cerca del vecino de nuestro distrito, tratando de colaborar con las dificultades que han tenido durante los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”, añadió.

Rodrigo Estigarribia, referente del espacio vecinal Somos San Martín, conversó con SMnoticias y brindó algunas definiciones políticas de carácter nacional, provincial y municipal. En ese sentido, celebró la conformación de las fórmulas Alberto Fernández-Cristina Kirchner en Nación y Axel Kicillof-Verónica Magario en Provincia, y pidió por la incorporación del Frente Renovador al espacio opositor que encabeza la ex presidente. En lo local, aseguró que “Gabriel Katopodis tiene que conducir el proceso de unidad”, aunque también abrió la posibilidad a una PASO.