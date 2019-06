En declaraciones a la prensa, el alcalde opinó sobre los conflictos obreros de las fábricas Alba y Alijor del Parque Industrial de Garín. Él comentó que “el origen de estos conflictos es la política económica de Macri. Están despidiendo gente porque están en crisis. Eso es Macri y Vidal. Vemos que el gobierno nacional y provincial no hace nada por ellos. Desde el municipio trabajamos con la industria, nos acercamos a los trabajadores, tratamos de ver de qué manera se puede frenar la ola de despidos y contenemos con herramientas industriales a los empresarios y con sociales a los trabajadores “.

De la inauguración participaron el intendente de San Martín Gabriel Katopodis y con los precandidatos a intendente por el kirchnerismo en Pilar y Campana, Federico Achaval y Rubén Romano respectivamente. También estuvo el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Pablo Ramos, acompañado por otros funcionarios municipales. Estaba planificada la presencia del precandidato presidencial Alberto Fernández quien no pudo asistir por sus problemas de salud.