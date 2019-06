La feria, que recibe público de lunes a viernes de 8:30 a 20, y los sábados y domingos de 11 a 20, está ubicada en el predio Piané -ex Bianea- en pleno centro de Pilar, y, entre otras comodidades, también cuenta con confitería, Wi Fi y estacionamiento.

Durante el recorrido, el jefe comunal destacó: “Además de venir a disfrutar del paseo, y luego de las más de 20 mil personas que asistieron tan solo en los primeros dos días de apertura, me voy contento de poder ver a la gente salir con sus libros, sus bolsas y con una sonrisa. Esta es una de las ferias más grandes de la provincia de Buenos Aires, conlleva un gran esfuerzo y me enorgullece confirmar que las familias pasan un buen momento”.