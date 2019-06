Achával contó que “La gente siente que hoy no hay un Estado que la acompañe y, en Pilar, eso se ve acentuado con el gobierno de Ducoté”. Luego ejemplificó: “En El Rocío una vecina se acercó porque hace 1 año medio que en su cuadra se cayó un poste y desde entonces ella y otros 2 vecinos están sin luz. Y cuando llama a la Municipalidad le tiran el problema a Edenor. Mientras, ella y sus vecinos se dan electricidad gracias a la solidaridad de otros vecinos que le dan luz desde su casa”. Y explicó: “Esas son las situaciones de abandono que vemos que hoy no están teniendo una respuesta y que necesitan de nuestra atención. Por eso, cada vez que el carrito sale a la calle lo hace con alguno de nuestros concejales, que está ahí para escuchar, ayudar a los vecinos a despejar dudas y a que puedan presentar sus reclamos”.

El carrito que está todas las mañana y las tardes en una localidad diferente, recibe reclamos vinculados a las preocupaciones de los vecinos, que van desde arreglos de calles y luminarias hasta problemas en los centros de salud, en las escuelas o delegaciones. Estos reclamos se transforman en proyectos de comunicación u ordenanza, según corresponda, y se ingresan en el Concejo Deliberante para que sean tratados por todo el cuerpo legislativo. “Durante estos últimos 3 años vimos el deterioro total de los barrios de Pilar, consecuencia de una de las peores gestiones de la historia. Como concejales no tenemos la posibilidad de solucionar esos problemas pero sí es nuestra responsabilidad representar a los vecinos y hacer llegar formalmente sus reclamos”.