Para el tránsito particular, en tanto, quedaron dos carriles por sentido de circulación que se encuentran separados del corredor central exclusivo para transporte público por un cantero de hormigón.

La gobernadora, por su parte, afirmó que “lo que cuesta en la vida, vale” y sostuvo que el Metrobus Calchaquí es “la muestra de que todo lo que hicimos juntos en la ciudad, puede llegar a la provincia y a toda la Argentina”. “Hace cuatro años decidimos dejar atrás la resignación. Dijimos ‘basta’ a que nos digan que no podemos y empezamos a trabajar juntos. Y va a seguir pasando en toda la provincia y en todo el país”, aseveró.

Recalcó que “esta revolución de los metrobuses no es la única” y aludió a la revolución que significa recuperar los trenes de pasajeros y de carga, los aviones “para conectar este enorme país”, los puertos, las rutas, las autopistas y de Internet, que ha permitido conectar a más de seis millones de alumnos en sus escuelas.

Señaló que “está muy bien” que algunos gobernantes pongan “carteles grandes con su foto al lado de las obras que estamos haciendo como gobierno nacional”, si eso significa que “entendieron la importancia de que le cumplamos a la gente”. “Está muy bien si entendemos que esas obras son las que cambian la realidad de los argentinos para siempre. Entonces, esperemos que en el futuro las hagan, y no que solamente” aguarden la intervención del gobierno nacional, puntualizó.