A su vez, el Municipio cuenta con programas de asistencia a víctimas de violencia de género como “Mujeres que acompañan mujeres” y “Mujeres emprendedoras”. A través de “Alerta Tigre – Género”, las mujeres víctimas de violencia pueden denunciar agresiones o reportar situaciones de riesgo mediante diferentes dispositivos o aplicaciones tecnológicas y por medio del Dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas se brinda protección a quienes denunciaron a sus parejas o ex parejas. Además, este año se inauguró la primera etapa de las Casas Convivenciales y de Abrigo, en el barrio la Esmeralda de la localidad de El Talar, donde se alojarán mujeres y niños en situación de vulnerabilidad social.

Por su parte, la concejal Gladys Pollán agregó: “Desde el Concejo Deliberante permanentemente hacemos referencia a esta problemática. Tenemos que tomar la responsabilidad diaria, cada uno, desde su lugar de trabajo y estar todas juntas; hay que luchar para que no exista una sola víctima más de violencia de género, crear conciencia en los hombres y en las mujeres que educan a esos hombres”.

“Siempre está presente la lucha contra la violencia de género en las políticas que llevamos adelante desde el municipio. Este flagelo se tiene que trabajar y combatir entre todos; la violencia no es amor y eso hay que tenerlo en claro. Los jóvenes deben crecer de otro modo y hombres y mujeres debemos convivir en paz”, expresó la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi.