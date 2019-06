“Estamos contentos porque seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida a todos para que no haya más anegamientos en la calle los días de lluvia intensa y, como dice nuestro intendente Luis Andreotti, estando cerca del vecino en todo lo que necesite”, añadió el funcionario de la Comuna.

Las mismas se están llevando adelante sobre el boulevard Martín Jacobé, con la construcción de un nuevo conducto para facilitar el desagüe y evitar anegamientos. Estas tareas se realizan con fondos municipales. “Seguimos trabajando para mejorarle la calidad de vida a todos, para que no haya más anegamientos en la calle los días de lluvia intensa y, como dice nuestro Intendente Luis Andreotti, estando cerca del vecino en todo lo que necesite”, dijo el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio.