Del conversatorio “Dar es amor” participaron Paola Stello, madre de Justina e impulsora de la ley, quien desde la emoción que representó su lucha afirmó: “Sé que la muerte de mi hija no fue en vano. Ella nos dejó una responsabilidad como familia donde estamos todos para poder ayudar. Que la Provincia adhiera a esta ley es fabuloso porque es lo que queremos, ya que para la gente que está en espera no hay tiempo”.

Durante la presentación de la iniciativa, la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia de la Cámara de Diputados provincia, Marisol Merquel, indicó que “desde el Poder Legislativo bonaerense no podemos ser espectadores de estos avances porque es necesario que impulsemos iniciativas para potenciar la ley nacional” al referirse a la reciente conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, y al primer aniversario de la sanción de la Ley Justina en nuestro país.