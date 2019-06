“El Municipio confió en bomberos y no los hemos defraudado. Pretendemos seguir haciendo un esfuerzo muy grande para que el municipio pueda seguir contando con este servicio”, añadió Ríos.

En representación del Intendente Osvaldo Cáffaro, quien no pudo asistir por cuestiones de agenda, estuvo el Secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray, quien manifestó: “El Intendente envió sus felicitaciones y saludos a todos los bomberos voluntarios de nuestra ciudad”.