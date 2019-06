El troll es una cuenta, que puede usar o no su identidad verdadera, que publica mensajes agresivos, violentos o despectivos con el objetivo de descalificar a quienes piensan distinto y tratar de desviar la conversación.

“En tiempos electorales, cuando elegimos quienes conducirán las instituciones, de una ciudad, de una provincia o un país, es importante estar nutridos de informaciones verdaderas y no de noticias falsas o cuentas falsas, que proliferan en esas circunstancias”, concluyó Fernández.

La ombudsman explicó que “se trata de una pieza, que está referida a los trolls, bots y cuentas falsas que se utilizan para difundir noticias de personas que no son quienes verdaderamente las emiten, que se caracterizan por descalificar, agredir y desviar los contenidos con el fin claro de desinformar o imponer agenda”. “Entendemos que lo que hoy presentamos es un aporte para que la ciudadanía esté alerta ante informaciones muy sensibles y pueda dilucidar si se trata de algo veraz”, enfatizó.