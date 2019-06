Si bien hubo acuerdo salarial en este 2019, Nogueira dijo que fueron 15 meses de lucha “para que la gobernadora María Eugenia Vidal reconozca la paritaria y no el decreto del año pasado”, y aunque hubo acuerdo con cláusula gatillo, “no hay respuestas en cuestiones de políticas socio – educativas”.

Según el secretario del gremio docente “parece que están esperando la campaña para terminar las obras, algunas a punto de inaugurarse como la escuela 502 y no sabemos qué esperan”.