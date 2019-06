En tanto, el jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios, Fernando Albanesi, destacó: “Hoy es el Día del Bombero Argentino, y nosotros somos el tercer cuerpo fundado en la Argentina. Es un momento muy emotivo. Podemos ser lo más solidarios posible y hasta dar nuestra vida por los demás, pero si no tuviéramos el apoyo de la comunidad -en este caso del Municipio encabezado por el intendente Luis Andreotti- sería muy difícil seguir adelante”.

Y agregó: “Uno como intendente toma la decisión política, pero si no fuera por el acompañamiento del vecino no se podría haber alcanzado este logro, que es de todos los sanfernandinos. Eso lo pone a uno más contento, porque garantiza continuidad”.

El jefe comunal expresó: “Es un día para festejar y agradecerle a los Bomberos en nombre del pueblo de San Fernando y personalmente su vocación de servicio, arriesgando la vida por los demás, además de hacerle un homenaje a los que ya no están. Y muy contento, porque los vecinos de San Fernando hacen siempre un reconocimiento a los Bomberos, demostrando que con lo que pagan se puede mantener y tener un cuartel y cuerpo importante, con orgullo por el servicio que prestan”.