El intendente Ariel Sujarchuk aprobó la colocación de un busto en homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín...

“Hace 65 años que estoy arriba de un escenario y tengo que decir que el Teatro Seminari está impecable. Es un espacio magnífico, realmente me impactó su estructura y la calidez del público presente”, dijo visiblemente emocionado Carlitos, quien además felicitó públicamente al intendente por su decisión de reabrir un teatro en tiempos de crisis. El comediante estuvo acompañado por su esposa Martha y por su hija Laura.