Luego de haber recibido a más de 90 mil personas en sus ediciones anteriores, la Feria del Libro de Pilar volvió a abrir sus puertas. La tercera edición del evento, que ya es una referencia cultural en la zona norte, se despliega en el predio Piané -ex Bianea- en pleno centro de Pilar y con una ubicación preferencial, a cuatro cuadras de la plaza central y a tres de la terminal de colectivos de la ciudad.

