Previamente, el coordinador nacional del Programa Nacional de Formación de Enfermería, Gabriel Muntaabski, había señalado que “el programa es una política de Estado, no una política de gobierno”.

“Todo esto no es un regalo. Es un derecho para que ustedes puedan dedicarse plenamente a estudiar acá, a ir a hacer sus prácticas y hacerlo con orgullo porque tienen los mejores elementos para hacerlo” señaló al inicio del evento el rector, el licenciado Jaime Perczyk.