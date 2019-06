Ni con Daniel Scioli, ni con Alberto Fernández, los intendentes parecen no tener la fuerza suficiente...

¿Qué te pasa Buenos Aires? Esa es la pregunta. Somos en tamaño, población y actividad económica la provincia más importante. Codiciada por todos desde la cuestión electoral -la madre de todas las batallas, dicen- pero los protagonistas no somos los bonaerenses.

De mi paso por la Cámara Diputados, recuerdo lo difícil, por no decir imposible, que se hacía instalar temas como la cuenca del Salado; la defensa de los sectores productivos agropecuarios, pesqueros, industriales y mineros; la problemática social del conurbano; la seguridad ciudadana o las cuestiones de infraestructura. Mientras tanto, veíamos cómo los representantes de las provincias hermanas se amalgamaban para defender sus legítimos intereses.

Del mismo modo, la gran mayoría de los funcionarios que deben trabajar a favor de nuestra provincia no son de ella y, como parece que el viaje a La Plata se les hace largo, atienden en el Museo Ferroviario de Retiro, debidamente acondicionado para ellos y la gobernadora.

Comienza el mes de junio y se acerca velozmente el vencimiento de los plazos electorales, el 12 las alianzas y el 22 las candidaturas. Y una vez más -ya no sé cuántas-, la provincia de Buenos Aires se encuentra a punto de ser invadida por dirigentes capitalinos.