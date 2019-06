Esta mañana una formación del tren San Martín descarriló cuando salía de la estación Pilar hacia Villa del Parque, provocando cancelaciones en el servicio. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, pero si personas furiosas, como una usuaria que subió a redes un video para insultar al motorman.

Yesica Cabrera tuvo que bajarse de un tren que no pudo continuar la marcha hacia Pilar. “Acá está el boludo que descarriló y ahora tengo que caminar, concha de su madre”, dijo indignada la usuaria mientras grababa con su teléfono. Sin embargo, pasó junto al conductor de la formación y no le dijo nada personalmente.

“Ahora ¿cómo cruzo, o cómo pasan todos los colectivos?”, exclamó indignada la pasajera, que calificó al San Martín como “tren de mierda”.

El video causó indignación y asombro en las redes donde fue publicado, donde otros usuarios no dudaron en responder: “Descarrilo a propósito??😳🙄🤦‍♂️ Seguro que doblo mucho a la derecha!!! 😂”; “Son fallas técnicas, no es culpa del chofer”; “Pedazo de ignorante, descarriló xq estaba aburrido no? Tipa más pelotuda no puede haber”; “Recontra tarada la mina que publicó esto”.