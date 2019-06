Y como la Policía no pudo dar con los ladrones, terminó apresando a las víctimas del robo “de manera preventiva”.

El desgobierno que existe en José C. Paz convierte a las calles del distrito en un territorio de anarquía, aprovechada por el hampa para cometer atrocidades. Un motochorro de 18 años murió cuando fue baleado por accidente por su cómplice al momento en que robaban a tres jóvenes. El tiro era para una de las víctimas.

José C. Paz arrasado por el crimen: Delincuente quiso ejecutar a una victima, pero mató a su cómplice