El jefe comunal explicó: “Ahora se puede generar la vuelta, teniendo en cuenta que tenemos la colectora cerca y ahí no se puede ir en contramano. Este conector secundario da la posibilidad de tener una vuelta más corta para poder entrar y salir del barrio”. “Vamos a seguir realizando obra pública pese a la situación económica del país porque tenemos una gran administración”, finalizó Leo Nardini.

En ese sentido, Nardini señaló que “los vecinos se sentían relegados y hoy mantienen la esperanza viva de que se puede mejorar y avanzar más allá de las dificultades que hay”. Y destacó que más allá de la situación actual del país, “en Malvinas Argentinas no hemos dejado de avanzar, con voluntad y con la misma impronta de querer hacer, querer sumar, que los barrios crezcan y que en cada lugar se vean obras para la gente”.