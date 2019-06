Desde su extracción peronista, Sujarchuk siempre destacó la figura del ex presidente: en mayo de 2018 participó junto al vicegobernador provincial, Daniel Salvador, del acto de imposición de nombre Raúl Alfonsín en la Escuela Secundaria 12 de Loma Verde. Al mismo tiempo, el jefe comunal suele recordar en las fechas conmemorativas el legado del líder radical a través de sus redes sociales.

“Felicito a los concejales por esta iniciativa que destaca la figura de Alfonsín, un líder que marcó momentos claves de nuestra historia reciente. Tuve el honor de entrevistarlo dos veces y confirmar el axioma de que no hay buenos políticos si no son buenas personas”, enfatizó el jefe comunal.

El intendente Ariel Sujarchuk aprobó la colocación de un busto en homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín y en ese sentido envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante de Escobar para que la estatua se emplace en la remodelada Plaza Lambertuchi del Campito de la Estación.