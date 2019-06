Tras el asalto, que afortunadamente no pasó a mayores, la clienta debió ser asistida por una crisis de nervios. De los delincuentes, ni noticias.

No les importa nada, como al rastrero que se llevó un puñado de billetes del kiosco “Trilu”, de Primera Junta y Urquiza, el jueves 23 pasadas las 11 de la noche. No conforme con lo que había en la caja, forcejeó con una mujer mayor para sacarle el dinero que tenía en la mano. Huyó con un cómplice en una moto de alta cilindrada.

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires no tiene control. Entre la ineficacia y la corrupción de las fuerzas , los vecinos están en riesgo en cualquier lugar y momento. La semana pasada, motochorros atracaron un kiosco en cercanías de José C. Paz.