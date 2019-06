Por último, el precandidato dijo que no habrá “campaña sucia” y que espera tener “un debate de ideas”. “En el caso de que ellos tengan un proyecto de Estado lo vamos a debatir, en esa dirección nos tenemos que mover”, concluyó.

“Yo creo que la Democracia en el peronismo está ganada hace más de 30 años y estoy seguro que vamos a tener lista y que vamos a participar de las PASO”, afirmó. “No es que esté solo y por eso no me bajaron, hay compañeros como Pablo Moledo, organizaciones sociales, el espacio que encabeza a nivel nacional Leopoldo Moreau y el de Gustavo López”, agregó.

“Los únicos que nos postulamos somos (Franco) La Porta y yo, el resto ya se había bajado y se sabía”, señaló Fernández y comentó que mantuvo una reunión con su competidor en la interna, de la que participaron los intendentes de José C. Paz, Mario Ishii, de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini y de Moreno, Walter Festa. “La idea es que cada uno en su distrito resuelva en las PASO o por acuerdo la lista definitiva. Además se arregló armar un bloque regional”, explicó.

“La conferencia de prensa fue una burda operación, son cosas a las que nos vamos a tener que acostumbrar. Nosotros el sábado 1º de junio hacemos la presentación de campaña en el Club Unión de Muñiz”, explicó el Secretario de Hacienda de José C. Paz, quien fue tajante: “No nos bajamos de ningún lado”.

Lejos de lo que se anunció en el Concejo Deliberante de San Miguel el pasado jueves, la coalición que encabeza Alberto Fernández a nivel nacional y es acompañada por Cristina Kirchner como candidata a vicepresidenta no tendrá una lista única en el distrito. SMnoticias conversón con Humberto Fernández, quien ratificó que también irá para conducir ese espacio con miras a la intendencia y habló de “operación” por parte de quienes intentaron hacer correr el rumor de unidad.

Peronismo sin unidad en San Miguel: Humberto Fernández dijo que no baja su candidatura a la intendencia