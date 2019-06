En el Concejo Deliberante se trató la Rendición de Cuentas con los votos del oficialismo. Desde el Frente Pilarense, bloque que se opuso al proyecto, Federico Achával declaró: “Esta rendición de cuentas confirma que estamos ante la peor gestión de la historia de Pilar”.

“Estamos ante una gestión que en estos 4 años no sólo aplicó en Pilar la misma lógica de endeudamiento y ajuste que Macri en Nación, que después le dio la espalda a los pilarenses frente a las más terribles políticas de aumento y hambre; sino que, ahora, vuelve a mostrar su insensibilidad y su abandono”, expresó Achával. Y agregó: “En uno de los contextos sociales y económicos más difíciles, Ducoté prefirió guardar $1100 millones del presupuesto en el banco en lugar de darle a los vecinos las respuestas que hoy necesitan de forma urgente”.

Por su parte, Santiago Laurent, dijo: “Esta rendición no tiene lógica. Por un lado, vemos que el Intendente sub ejecutó $1100 millones del presupuesto. Pero por el otro, vemos que endeuda a nuestro municipio. Condenó a los pilarenses a un crédito de $600 millones por los próximos 15 años, que además van a pagar 5 veces más caro. Es decir, que no se ocupa de gestionar y de poner la plata en la calle, pero sí se encarga de dejar para Pilar una brutal deuda que va a hipotecar el futuro de nuestro distrito”.

La concejal Paula González, mencionó: “Mientras en Pilar la gente tiene que estar preocupándose por suplir necesidades básicas, el Intendente Ducoté deje en el banco $12 millones que podrían haber atendido las necesidades sociales de muchísimos vecinos. Mientras hay gente que en Villa Rosa tiene que dormir en un auto o familias enteras que se instalan abajo del puente, el Intendente se guarda la plata”.

En esa misma línea se expresó Juan Pablo Roldán que señaló que “El Intendente quiere reflejar en planillas y números una realidad muy distinta a la que nos cuentan los vecinos todos los días”. Y continuó: “Es el caso de Monterrey, en donde el Municipio pagó $87 millones por obras que en el barrio no se ven. Dicen que la gente puede ver y tocar las obras pero no conseguimos dar con un vecino que nos pueda decir que el barrio mejoró. No se explica cómo destinaron $20 millones a 4 plazas que hoy son terrenos baldíos”.

El concejal Máximiliano Voss agregó que “Esto, más que una rendición de cuentas parece una rendición. Una rendición de Ducoté en la batalla por la igualdad, por el desarrollo, por la infraestructura. Una rendición del Intendente en la lucha por acercarle a los vecinos más salud y protegerlos de la inseguridad. Una rendición del Intendente Ducoté en la batalla por el cambio que tanto prometió”.

Para cerrar, Achával dijo: “Frente a tanto abandono vamos a seguir representando y levantando la voz de los vecinos. Porque nosotros vinimos a la política para representar a las mayorías. Y hoy son miles los pilarenses que quieren que se termine este gobierno de abandono”.