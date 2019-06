Bajo el lema “Nadie ama lo que no conoce”, el Municipio de Tigre organizó una nueva salida recreativa al Delta a través del programa “Turismo Social”. En esta oportunidad, más de 250 vecinos de Benavídez disfrutaron de una jornada recreativa gratuita, en el predio El Alcazar. Además, pudieron contemplar la flora y la fauna de la zona.

